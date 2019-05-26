Erzurum'da dün saat 17.30 sıralarında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde H.A.'nın (40) cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı.
Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı.
İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.
SERBEST KALDI
H.A., nöbetçi savcının talimatının talimatıyla serbest bırakıldı.
KIZIN FOTOĞRAFINI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YAPMIŞ
Gürcükapı Polis Merkezi'nde H.A.'dan şikayetçi olan genç kızın, "Kampüste yürürken, beni yanına çağırıp, cep telefonunu gösterdi. Fotoğrafımı, cep telefonuna ekran görüntüsü yapmıştı. Bunu görünce şaşırdım ve kendisine, 'Benim fotoğrafım sende ne arıyor?' diye bağırdım. Sonra çevredekiler geldi" dediği öğrenildi.