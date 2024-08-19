Üniversite kayıtları başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bugün başıyor. Kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.



KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden yapılabilecek. e-Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler için ders kayıt işlemleri başlayacak.



Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, ek yerleştirme dönemi başlamadan kontenjanların neredeyse tamamı doldu.



Devlet üniversitelerinin lisans programlarının kontenjanları yüzde 98,8 doldu. Önlisans kontenjanlarının doluluk oranı da yüzde 100 oldu. Vakıf üniversitelerindeki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91,14 olarak gerçekleşti.



BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANACAK



Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercihlerini yapacak.

