Üniversite kontenjanlarında düşüş

Hukukta da ücretler çok sayıda üniversitede 1 milyonun üzerinde. Burslu ve indirimli ücretlere ise kılavuzda yer verilmedi.

Mühendislik, mimarlık, tıp gibi diğer başarı sıralaması aranan bölümlerde sıralama değişmedi. ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN FİYATLARI KILAVUZDA Bu yıl kılavuzda ilk defa vakıf üniversitelerinin KDV dahil ücretleri de yer aldı. En pahalı bölümler tıp fakültesi ve diş hekimliği fakülteleri oldu. Tıp için istenen en pahalı öğrenim ücreti 2 milyon 370 bin lira, diş hekimliğinde ise en pahalı ücret 1 milyon 860 bin lira.

Kılavuzda, 2025 YKS sonuçları ile kayıt yaptıran öğrencilerin sonraki yıllara ait öğrenim ücretlerine ilişkin de bir açıklama var. Buna göre, öğrenim ücreti artış oranı mayıs ayının TÜFE'si dikkate alınarak açıklanan yıllık ortalama enflasyon oranını geçmeyecek.

SONA ERİYOR



Depremzede adaylar için de bu yıl son kez özel kontenjan ayrıldı.



KONTENJANLAR DÜŞTÜ

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'ın derlediği verilere göre, geçen yıl 1 milyon 21 bin 986 olan genel kontenjan sayısı bu yıl 837 bin 884'e geriledi.

En fazla azalma ise devlet üniversitelerinin kontenjanlarında yaşandı. Geçen yıl devlet üniversitelerinin lisans ve önlisans programlarında kontenjan sayısı toplam 811 bindi. Bu yıl devlet üniversitelerinde kontenjanlar 620 bine geriledi.

Vakıf üniversitelerinde ise kontenjanlar arttı.

Geçen yıl 191 bin olan kontenjan sayısı bu yıl 197 bine yükseldi.

Kontenjanlara ilişkin kesin veriler, tercih günü yayımlanacak ana kılavuzda yer alacak.

Tercih işlemleri 1-13 Ağustos'ta arasında gerçekleşecek.