Üniversite öğrencilerini takip eden sapık serbest kaldı

Beypazarı ilçesinde B.S. ve Y.G. isimli iki üniversite öğrencisi kafede oturdukları sırada karşı sokakta duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti.



Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S. ve Y.G. kafeden kalkıp okula doğru yürümeye başladı. Öğrenciler, araçla yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen sürücüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.