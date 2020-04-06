Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 06.04.2020 - 11:09 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 11:31

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Üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemeleri, hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. T.C. kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar  ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.

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