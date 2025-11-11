Üniversite öğrencisi arkadaşlarının evinde ölü bulundu: 2 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olduğu öğrenilen Melisa Şengül (20) arkadaşlarının evinde ölü bulundu.



Orta Mahalle 215 Sokak'taki evde Melisa Şengül'ün hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.



Genç kadının cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine götürüldü.

EV SAHİPLERİ GÖZALTINDA



İlk bilgilere göre vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtildi.

Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu üniversite öğrencileri K.E. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.