Üniversite öğrencisi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nebi Özdemir, tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - 1 Nebi Özdemir

'de bıçaklı saldırıya uğrayan öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.50 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir (22), sokakta O.G. (19) ile karşılaştı.

İddiaya göre kız arkadaşı meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.G., yanında getirdiği bıçakla Özdemir'i iki bacağından ve göğsünden bıçakladı.

Özdemir aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli O.G., olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Özdemir, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdemir, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan O.G., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Güzelbahçe ilçesinde suç aletiyle birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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