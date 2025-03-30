Üniversite öğrencisi Büşra'nın şüpheli ölümü: Sevgilisi gözaltında

Özcan K. (29) ile Büşra arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden ayrıldı.

Aydın'dan Ramazan Bayramı sabahı acı bir haber geldi. Üniversite öğrencisi genç kız, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.



SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI



Büşra'nın cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın erkek arkadaşı Özcan K. ise gözaltına alındı.



İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?



Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu incelemeler sonucu ortaya çıkacak.