Üniversite öğrencisi Büşra'nın şüpheli ölümü: Sevgilisi gözaltında
Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin, erkek arkadaşının evinde silahla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin genç kızın sevgilisi gözaltına alındı.
Aydın'dan Ramazan Bayramı sabahı acı bir haber geldi. Üniversite öğrencisi genç kız, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.
İddiaya göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin (24), dün sevgilisi Özcan K.'nin Nazilli ilçesi 255 Sokak'taki evine gitti.
Özcan K. (29) ile Büşra arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden ayrıldı.
Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.
GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Büşra'nın cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın erkek arkadaşı Özcan K. ise gözaltına alındı.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu incelemeler sonucu ortaya çıkacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
- Aydın Nazilli