Üniversite öğrencisi Deniz İbişler beş gündür kayıp

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler (25), iddiaya göre 24 Ocak Cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı.

Arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e giden gencin evine gitmek için metroya bindiği daha sonrada metro istasyonundan ayrıldığı öğrenildi.

Oğlunun WhatsApp geçmişinde son görülmesinin 18.00 olduğunu söyleyen baba Yüksel İbişler, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun geçtiğimiz yaz yurt dışına gidip geldikten sonra bunalıma girdiğini belirten baba İbişler, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"BİRKAÇ GÜNDÜR UYKUSUZMUŞ, DİKKATİ DAĞINIKMIŞ”

Oğlunun en son arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen İbişler "Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy'de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz." dedi.

“OKULUNU UZATMIŞ OLMAKTAN DOLAYI DA CANI SIKKINDI”

Oğlunun yurt dışına gidip geldikten sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba Yüksel İbişleri, "Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı. Son birkaç günde epey uykusuzluk çektiği o akşam buluştuğu arkadaşı bize Deniz'in uykusuz, dikkatinin dağınık olduğunu söyledi. Bizim bilmediğimiz arkadaşlarının da bilmediği bir arkadaşı, dostu olabilir. Belki kafa dinlemek için bir yerlere çekilmiştir. İnşallah öyledir." diye konuştu.