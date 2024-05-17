Üniversite öğrencisi emlakçıyı vurdu: Engeliyle alay ettiği iddiası

Samsun'da üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki genç, bir emlakçıyı iş yerinin önünde tabancayla yaraladı. Gözaltına alınan genç, emlakçıyı doğuştan engelli olan sol eli ile alay ettiği için yaraladığını iddia etti.

Üniversite öğrencisi emlakçıyı vurdu: Engeliyle alay ettiği iddiası

'da üniversite son sınıf öğrencisi genç, emlakçıyı tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi K.S.F.(23), emlakçı M.K.'yi (37) iş yerinin önünde tabancayla bacağının 2 yerinden yaralayıp kaçtı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.K., tedavi altına alındı.

DOĞUŞTAN ENGELLİ SOL ELİYLE ALAY ETTİĞİ İDDİASI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.S.F., doğuştan engelli olan sol eli ile alay ettiği için emlakçıyı tabancayla yaraladığını ileri sürdü.

Yaralı emlakçı M.K. ise kendisini vuranı tanımadığını, iş yeri önüne gelen gençlerin burada park halindeki aracı sorup kendisine ateş ettiğini belirtti.

TUTUKLANDI

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen üniversiteli K.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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