Üniversite öğrencisi kalbine yenildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi Yunus Özaydın (23), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin naaşının, Teylan köyünde defnedileceği öğrenildi.