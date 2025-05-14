Üniversite öğrencisi kalbine yenildi

Siirt'te üniversite öğrencisi Yunus Özaydın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi kalbine yenildi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde geçiren üniversite öğrencisi Yunus Özaydın (23), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin naaşının, Teylan köyünde defnedileceği öğrenildi.

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