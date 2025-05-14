Üniversite öğrencisi kalbine yenildi
Siirt'te üniversite öğrencisi Yunus Özaydın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Arşiv
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi Yunus Özaydın (23), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gencin naaşının, Teylan köyünde defnedileceği öğrenildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Öğrenci
- Siirt Kurtalan
- Kalp Krizi