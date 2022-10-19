Üniversite öğrencisi kaza kurbanı

Erzincan'da yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Oğulcan Derya hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi kaza kurbanı

'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Erzincan-Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Yurdu'na geçmek istedi.

Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı otomobil, Derya'ya çarptı.

Üniversite öğrencisi kaza kurbanı - 1

Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.

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