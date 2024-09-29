Üniversite öğrencisi kaza kurbanı

Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Evin Özel, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi kaza kurbanı

'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Evin Özel'e (18) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özel, ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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