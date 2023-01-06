Üniversite öğrencisi kurye trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen kazada kuryelik yapan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Siparişini bırakıp dönerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özel bir üniversitede aşçılık bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Uzunsakaloğlu, 2 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otomobil sürücüsü polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"HEM OKUYOR HEM ÇALIŞIYORDU"

Uzunsakaloğlu'nun dayısı ise otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Dayı Nurhan İlhan, "Sürücü ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Hem üniversite okuyor hem kuryelik yapıyordu. Özel bir üniversitede aşçılık okuyordu" dedi.

Kurye arkadaşı Muhammet Turan, "Kazadan sonra gördüm, yerde yatıyordu, motosikleti 100 metre ilerdeydi. 2 hafta yoğun bakımda kaldı, bugün hayatını kaybetti. Çok üzücü olaylar. Ben de kaza geçirdim, hala tedavi görüyorum. Bu gibi kazaların önüne geçilmesini, sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.