Üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin'in yurttaki şüpheli ölümü

Ankara'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı öğrenci yurdunun dördüncü katındaki penceresinden düşerek, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Polatlı ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi Mizgin Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun dördüncü katındaki pencereden düşüp yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öğrencilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, kurtarılamadı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.