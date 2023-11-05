Üniversite öğrencisi motosiklet kazası kurbanı

Kocaeli'de D-100 karayolu İzmit Seka Tünel çıkışı Ankara istikametinde Atakan Boyacı (23) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Boyacı, hareketsiz şekilde yerde kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerine yapılan tetkiklerde Boyacı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Boyacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Öte yandan, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Boyacı'nın, önceki gün satın aldığı motosikletiyle kaza yaptığı öğrenildi.
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