Üniversite öğrencisi motosiklet kazası kurbanı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, önceki gün satın aldığı motosikletiyle refüje çarpan Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Atakan Boyacı hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi motosiklet kazası kurbanı
Arşiv

'de D-100 karayolu İzmit Seka Tünel çıkışı Ankara istikametinde Atakan Boyacı (23) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Boyacı, hareketsiz şekilde yerde kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerine yapılan tetkiklerde Boyacı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Boyacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Öte yandan, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Boyacı'nın, önceki gün satın aldığı motosikletiyle kaza yaptığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...