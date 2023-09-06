Üniversite öğrencisi Nazlı'nın şüpheli ölümü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde oturan üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Adrese gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.
Akil’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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