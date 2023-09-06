Üniversite öğrencisi Nazlı'nın şüpheli ölümü

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil, evinde ölü bulundu. 20 yaşındaki genç kızın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üniversite öğrencisi Nazlı'nın şüpheli ölümü

'nın Serdivan ilçesinde oturan üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Akil’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...