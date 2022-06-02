Üniversite öğrencisi Özhan'ın organları bağışlandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy'un organları başka hastalara umut olacak.



Ulusoy, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Ulusoy ailesi, oğullarının organlarını bağışladı.



Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı'nda öğrenim gören Ulusoy'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.



Değirmenağzı Plajı'nda 25 Mayıs'ta arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Özhan Ulusoy bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.



Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Ulusoy, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmıştı.

ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, "Organ bağışları hayati öneme haiz. Özellikle kişinin hayattayken, organlarını bağışlaması oldukça önemli. Kalp, kornea gibi dokular son derece önemli. Çünkü bu tip doku ve organları canlı kişilerden alamıyoruz. Tıbben ölümü gerçekleşmiş kişilerin ailesinin organ bağışı yapması bu yüzden oldukça önemli. Annesi, oğlunun, 'Başıma bir şey gelirse organlarımı bağışlayın' dediğini söyledi. O yüzden başta annesine ve ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.