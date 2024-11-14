Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni açıklandı

Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi. Genç kadın 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.



Acı haberi 18 gün sonra geldi. Rojin Kabaiş'in cesedi kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.



Rojin'in ölümüyle ilgili tüm ihtimaller değerlendiriliyordu.



Ön otopside, herhangi bir kesici veya ateşli silah yaralanması bulgusuna rastlanmadı. Van'daki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numunelerin incelenmesi tamamlandı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun tespit kısmında, Kabaiş'in suda boğularak hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.



NE OLMUŞTU



Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2023’te göl kenarına gitmek üzere yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmasıyla gündeme geldi. Kabaiş’ten 18 gün boyunca haber alınamadı. Daha sonra cesedi kaybolduğu yere yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında otopsi ve diğer incelemeler yapıldı. İlk otopside herhangi bir kesici ya da ateşli silah yarası bulunmadı.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan nihai rapora göre, Kabaiş’in ölüm nedeni “suda boğulma” kayıtlara geçti.