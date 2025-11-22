Üniversite öğrencisi yurdun dördüncü katından düştü
22.11.2025 23:10
DHA
Ankara'da üniversite öğrencisi M.E., kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi M.E., kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Olayı gören diğer öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenci, yurtta yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı