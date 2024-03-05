Üniversite öğrencisi Yusufcan kansere yenik düştü

Gazi Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Yusufcan Demircan, lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi Yusufcan kansere yenik düştü

İstanbul’da bir hastanede 6 aydır tedavisi gören Gazi Üniversitesi Psikoloji 1. sınıf öğrencisi Yusufcan Demircan (18), doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta kansere yenik düşen Yusufcan, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Üniversite öğrencisi Yusufcan kansere yenik düştü - 1

Demircan için Ertuğrul Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, ailesi ve sevenleri katıldı.

Yusufcan Demircan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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