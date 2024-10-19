Üniversite öğrencisine şantaj iddiası | Bakan Yerlikaya: Güvenlik ve koruma tedbirleri alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla şantaj edildiğini ileri süren üniversite öğrencisi F.A'ya yönelik güvenlik ve koruma tedbirleri alındığını bildirdi.

Üniversite öğrencisine şantaj iddiası | Bakan Yerlikaya: Güvenlik ve koruma tedbirleri alındı

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli gencin 'ün Safranbolu ilçesinde olduğunun tespit edilerek, saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede Adli Görüşme Odasında psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Öne Çıkan Video

Eski hakem Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...