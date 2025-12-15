Üniversite saldırganı eski ABD askeri çıktı

ABD'nin saygın okullarından Brown Üniversitesi'nde önceki akşam düzenlenen silahlı baskında 2 öğrenci hayatını kaybetti, 8'i ağır 9 kişi ise yaralandı.

Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin, üniversiteye yarım saat uzaklıktaki bir otelde gözaltına alındığı açıklandı.

Providence Polis Şefi Oscar Perez, öğle saatlerinde düzenlenen basın toplantısında, gözaltına alınan kişinin 20’li yaşlarda olduğunu, ancak daha fazla ayrıntı paylaşamayacağını söyledi. FBI Direktörü Kash Patel, cep telefonu verileri konusunda uzmanlaşmış bir FBI ekibinin, coğrafi konum bilgileri kullanarak şüpheliyi takip ettiğini açıkladı.

Washington Post ve NBC News dahil olmak üzere bazı medya kuruluşları ise ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, gözaltına alınan kişinin daha önce Wisconsin’de yaşayan 24 yaşındaki eski asker Benjamin Erickson olduğunu yazdı.

Brown Üniversitesi kampüsünde final sınavlarının yapıldığı sırada düzenlenen saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 9 kişi ise yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere yetkililer önce saldırganın yakalandığını duyurdu. Ancak daha sonra bu bilgi düzeltildi ve kaçan saldırganın arandığı bilgisini paylaştı.