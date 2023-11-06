Üniversite sınavına hazırlanan Nurican'ın acı sonu

Turgut Özal Bulvarı’nda Nurican Gök yönetimindeki motosiklet, o sırada işten çıkan ve motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçen garson R.A.’ya çarptı.



Gök ve R.A. yerde metrelerce sürüklenirken ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nurican Gök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı R.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR



Gök’ün cenazesi, sabah saatlerinde Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yoğun bakım servisine alınan R.A.’nın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.



DEPREM BÖLGELERİNE GÖNÜLLÜ GİTMİŞ



Bu arada, üniversite sınavlarına hazırlanan Nurican Gök'ün, kuryelik yaparak para biriktirdiği, bir süre önce kazaya karıştığı motosikleti satın aldığı ifade edildi.

Türk Kızılay gönüllüsü olduğu belirtilen Gök'ün deprem bölgelerinde günlerce yardım faaliyetlerine katıldığı bildirildi.