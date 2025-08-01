Üniversite tercihleri başladı: Hangi bölümlerde kontenjan düştü?

Uzmanlar alt sıralardaki öğrencilerin durumunun olumsuz etkilenebileceğine işaret ediyor. Eşit ağırlık puanıyla alan ve kontenjanı en çok azalan bölümlerin başında hukuk var. Üstelik bu yıl hukuk için başarı sıralaması şartı da 100 bine çekildi. İkinci sıradaki siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ise geçen yıl 7 bin 196 kontenjan varken bu yıl 5 bin 96 kontenjan mevcut. Sık tercih edilen şletme bölümünde ise kontenjan 13 bin 804'ten 11 bin 824'e geriledi.

Sayısal bölümlerde ise en fazla kontenjanı azalan bölüm diş hekimliği. 2024'te 9 bin 346 olan kontenjan sayısı bu yıl bin 991 azalarak 7 bn 355'e düştü.



Elektrik elektronik mühendisliği kontejanı 9 bin 436'den 7 bin 890'a, fen bilgisi öğretmenliği kontenjanı ise 2 bin 436'dan bin 135'e geriledi.

EĞİTİM UZMANINDAN ÖNERİLER

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, kontenjan azalması bakımından en riskli bölümün eşit ağırlık olduğunu ifade etti.



Ünsal, "Yaklaşık olarak geçen seneden bu sene 28 bin daha az kontenjan eksilmesi söz konusu. Bunun devlet üniversitesinde olması şu açıdan riski; üniversitelerin bulunduğu sıralama diliminden itibaren her öğrenci mutlak suretle bir domino dalgası gibi etkileyecektir." dedi.



Ünsal, geçen sene 80 bin ile girilen bir programa bu sene o bölüme büyük olasılıkla 65 bin sıradaki öğrencilerin girebilme durumu olduğundnan bahsetti.



Sayısalcı öğrencilerin üst limitleri çok zorlamadan alt limitlerdeki programlarda tercihlerini yapmaları gerektiğini dile getiren Ünsal, "Kendilerini bir 10-20 bin daha alt sıralarda gibi düşünerek tercihlerini yaparlarsa daha doğru şeyler yapmış olurlar." diye konuştu.

