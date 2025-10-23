Üniversitede kadın cinayeti: Eski eşi fakültenin önünde katletti!

Kayseri'de bir kadın, eski eşi tarafından eğitim gördüğü fakültenin girişinde vuruldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi.

Olay bu kez bir üniversitede yaşandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde Türk Halk Bilimi bölümünde eğitim gören Meliha Keskin (39) isimli kadın, eski eşi F.K. tarafından fakültenin girişinde vuruldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti.

Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keskin'in cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısının kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KATİL ZANLISI OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Katil zanlısı F.K. otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Gözaltına alınan F.K., emniyete götürüldü.

