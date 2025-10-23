Üniversitede kadın cinayeti: Eski eşi fakültenin önünde katletti!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi.

Olay bu kez bir üniversitede yaşandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde Türk Halk Bilimi bölümünde eğitim gören Meliha Keskin (39) isimli kadın, eski eşi F.K. tarafından fakültenin girişinde vuruldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.