Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde iddiaya göre, bilgisayar operatörü olarak çalışan kişi, okulun bilgi sistemine sızdı.

Şüpheli, kendisini üniversite sınavına girmiş gibi gösterip bu şekilde sahte diploma aldı ve teknik görevden memurluğa yükseldi.

Şüpheli, iddialar üzerine açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin de üniversite rektörlüğünden açıklama geldi.

Açıklamada, üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonunun oluşturulduğu, tüm veri ve belgelerin inceleme altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."