Üniversitede yemek yiyen 63 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

KonyaTicaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampındaki öğrenciler ile akademisyen ve çalışanların da aralarında olduğu 400'e yakın kişi, öğle yemeği yedi.

Bulgur ve pirinç pilavları, salata ve ciğerin bulunduğu yemekleri yiyenlerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı.

63 kişi, zehirlendikleri şüphesiyle ambulans ve üniversitenin servis araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye kaldırılanların sayısının artabileceği öğrenildi.



"NUMUNE ALINDI, İNCELENİYOR"



Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, yaptığı açıklamada, "Kendi öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, kamp yapan öğrenciler ve personelimiz olmak üzere birçok kişi yemek yedi. Bunların içinde 30 kişi yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Halk Sağlığı da yemeklerden numune aldı. İncelemeler devam ediyor'' dedi.