Üniversitedeki tacize görevden uzaklaştırma

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde taciz olayı yaşandı.



Fakülte yönetimine başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulundu.



YÖK'E BİLDİRİLDİ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi.



M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.