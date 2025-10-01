Üniversitedeki tacize görevden uzaklaştırma
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde taciz olayı yaşandı.
Fakülte yönetimine başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulundu.
YÖK'E BİLDİRİLDİ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi.
M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.