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Üniversitedeki yol çalışması sırasında göçük

Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yol yapım çalışması sırasında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi yaralı kurtarıldı.

Üniversitedeki yol çalışması sırasında göçük

İstanbul Kadıköy'de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesindeki yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaralı kurtarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında yaşandı. Verilen bilgiye göre göçük, yerleşke içindeki yapım çalışması sırasında meydana geldi.

Üniversitedeki yol çalışması sırasında göçük - 1 Göçüğün ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. 

Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçüğün oluştuğu alan dron ile görüntülendi.

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