Üniversitedeki yol çalışması sırasında göçük

İstanbul Kadıköy'de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesindeki yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaralı kurtarıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında yaşandı. Verilen bilgiye göre göçük, yerleşke içindeki yapım çalışması sırasında meydana geldi.
Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçüğün oluştuğu alan dron ile görüntülendi.