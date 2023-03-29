Üniversitedeki yol çalışması sırasında göçük

Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçüğün oluştuğu alan dron ile görüntülendi.

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