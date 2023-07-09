Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi için geri sayım

Bu yıl ilk defa üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıfta eğitimine devam eden öğrenciler de üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. İşte, 2023-2024 bahar dönemi için son bilgiler...



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.



Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.



ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.



Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.