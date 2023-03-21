Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanından açıklama

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı.

Özvar'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine, daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz.

Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir.

​Depremlerden hemen sonra, bildiğiniz üzere uzaktan öğretim kararı aldık, bunun yanısıra, 2022-2023 bahar yarıyılında, talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdik.

Bu sürenin, programların azami öğrenim süresinden düşülmeyecek olması da bilhassa depremden etkilenen öğrencilerimizin yükseköğretim süreçlerini tamamlamalarında kolaylıklar sağlayacaktır.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır. Katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin ücretleri ise yükseköğretim kurumlarınca öğrencilere iade edilmektedir."