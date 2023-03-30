Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmeyi bekleyen binlerce öğrenci, "üniversiteler açılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üniversitelerle ilgili yaptığı son açıklama.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında üniversitelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte o açıklama;



"Bu konuyla ilgili YÖK'e gerekli talimatları verdik. Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz daha devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor.



Şartlar yeniden süratle elverişli olursa hibrit eğitim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez."



Buna göre; Üniversitelerde eğitimin bir süre daha online olarak görüleceği tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM YÜZ YÜZE OLACAK MI?



Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar şunları ifade etmişti;



"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık.



2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.



Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz.



Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" Hibrit eğitim nedir, ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak? Haberi Görüntüle