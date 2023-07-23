Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerde dersler ne zaman başlar?

Üniversitelerde güz dönemi ders başlangıç tarihi, YKS sonuçlarının ilanının ardından kampüs hayali kuran binlerce gencin araştırdığı konu oldu. Geçen senelerde üniversitelerin hangi tarihlerde açıldığı ve bu yıl ne zaman açılacağı öğrenilmek isteniyor. İşte, 2023-2024 üniversitelerde güz dönemi takvimi...



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.



Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.



2O23 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.



YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

