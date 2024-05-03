Üniversiteler ne zaman kapanıyor?

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bahar dönemi vizelerinin ardından final sınavları yapılacak ardından ise eğitim dönemi sona erecek. Peki, üniversiteler ne zaman kapanıyor?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor?

Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ya da önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci, tatile girecekleri tarihe odaklandı. İşte, "Üniversiteler ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu üniversitenin akademik takvimi Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor.

Bazı üniversiteler Haziran'ın ilk haftalarında kapanırken bazıları Mayıs ayının sonunda tatile girecek.

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