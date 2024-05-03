Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ya da önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci, tatile girecekleri tarihe odaklandı. İşte, "Üniversiteler ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı...



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?



Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.



Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu üniversitenin akademik takvimi Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor.



Bazı üniversiteler Haziran'ın ilk haftalarında kapanırken bazıları Mayıs ayının sonunda tatile girecek.

