Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor

Üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hibrit eğitim başlıyor.

Bazı üniversite rektörlerinden alınan bilgiye göre, bir yandan uzaktan eğitim devam ederken bir yandan da isteyen öğrenciler için devam şartı olmadan yüz yüze eğitime katılabilecek.

YÖK'ün kararının ardından, üniversite yönetimleri, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin detayları belirledi.



Yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler, çevrim içi ortamda sınıflardaki eğitimi takip edebilecek.



Çevrim içi dersleri takip edemeyen öğrenciler için yüz yüze derslerdeki materyalleri ve sesli anlatımları daha sonra izlenmek üzere kayıt altına alan üniversiteler eş zamanlı olmayan bazı uzaktan öğretim yöntemlerini uygulayabilecek.

ARA SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK



Üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar, uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.



Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek.

