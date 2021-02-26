Üniversitelere 'fuhuş yuvası' demişti, yeni hedefi hocaların hocası oldu

Daha önceden üniversiteler için "fuhuş yuvası" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, bu kez ‘tarihçilerin kutbu’ olarak bilinen ve 2016 yılında vefat eden Prof. Dr. Halil İnalcık'ı hedef aldı.



Sofuoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:



"Vay Osmanoğlu! 624 yılın 500 yılı, 3 kıtada süper güç olan tarihin, seni yıkan odaklardan biri olan Rockefeller burslu, tarihçilerin kutbu (benim değil) denilen İnalcık’a emanet. Tabii ki senin neslin sana düşman olacak. Tarihini sen yazmadın ki. Tarihini seni yıkanlar yazdırdı."



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Halil İnalcık’ın yazdığı “Tanzimat” isimli kitaptan bir bölümün altını çizerek yaptığı paylaşıma da “Osmanlıya profesyonelce böyle vurulur” cümlesini ekleyen Sofuoğlu, ünlü tarihçiyi bir Osmanlı düşmanı gibi göstermeye çalıştı.

1976 yılında hayatını kaybeden bir başka tarihçi yazar olan Şevket Süreyya Aydemir’i de hedef gösteren Sofuoğlu şunları kaydetti:



"Osmanlı düşmanlığınız bitmedi gitti ya! Osmanlı, güya 13 yaşında Müşir Kazım Paşanın oğlunu hem subay yapmış hem 2 rütbe vermiş. Sen önce kendi yazdığın yalanı iyi oku. Resneli Niyazi denilen devlet düşmanını 13 yaşında teğmen yapıyorsun. Tarihi işte böyle hep yalan yazdılar."

TEKNİK ELEŞTİRİ YAPTIM

Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yaptı. "İnalcık’a verilen burs Osmanlı’yı yıkan ailelerden birinden ise benim için önemli" diyen Sofuoğlu, "Makalesi ve tenkit etmediği alıntısıyla yapılan Osmanlı iftirası üzerinden İnalcık’a, teknik bir eleştiri yaptım. Ne yani İnalcık eleştirilmez mi, tanrı mı o?” ifadelerini kullandı.

DEKAN: AÇIKLAMALARINDAN RAHATSIZIZ

Sofuoğlu’nun görev yaptığı Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Alkan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dekan olmakla birlikte aynı zamanda aynı bölümde tarihçi olduğunu söyleyen Alkan, şunları dile getirdi:

"Yapmış olduğu açıklamaya tabii ki katılamayız. Yapmış olduğu değerlendirme üslubu, tarzı asla tasvip edilebilecek bir şey değil. Bölümdeki arkadaşların da benim gibi düşündüğünü biliyorum. Gündeme getirdiği konular hem akademik bilgi anlamında ciddi sorun hem de bir üniversite hocasına yakışmayacak bir tarz. Bu anlamda şahsım adına ben üzgün ve rahatsızım. Halil İnalcık Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biri. Osmanlı tarihi araştırmalarıyla, erken dönemi hakkında çığır açan önemli bir tarihçimiz. Böyle rol model olan birinin hafife alınması ve sadece bir cümlesini cımbızlayıp yönlendirme yapması doğru değil. Biz Halil İnalcık’ı gelmiş geçmiş en önemli tarihçilerden biri olarak görüyoruz.”