Üniversiteli Ahmet motosiklet kazası kurbanı

Aydın'da otoyolda bir TIR'ı solladıktan sonra virajda kontrolünü kaybettiği motosikletiyle bariyere çarpan üniversite öğrencisi Ahmet Bera Aktaş yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Ahmet motosiklet kazası kurbanı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bera Aktaş (20), dün motosikletli 5 kişilik arkadaş grubu ile 'ın Kuşadası ilçesine gezmeye gitti.

Aktaş, saat 00.30 sıralarında dönüş yolunda Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi yakınlarında bir TIR'ı solladıktan sonra virajda kontrolünü kaybetti.

Savrulan , bariyerlere çarpıp devrilerek metrelerce sürüklendi. Aktaş, ağır yaralandı. Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Aktaş'ın ölümü Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesinde yaşayan dedesi emekli polis memuru Muammer Sincer ve diğer yakınlarını yasa boğdu. Aktaş'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da ambulansa yol vermeyen taksici tepki çekti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...