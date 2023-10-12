Üniversiteli Anıl’dan acı haber

Afyonkarahisar’da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinden acı haber geldi.



Sultandağı ilçesinde yaşayan ve bir üniversitede Çocuk Psikolojisi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Anıl Sayın, 9 Ekim günü evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.



Sayın’dan haber alamayan yakınları, durumu emniyet güçlerine bildirdi.



İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Sultandağı ve çevresinde Anıl Sayın’ı bulabilmek için çalışma başlatıldı.



Arama çalışmaları sırasında, dün saat 16.00 sıralarında ilçe kabristanı yakınlarındaki ormanda Anıl Sayın’ın cansız bedenine ulaşıldı.



Sayın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anıl Sayın’ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenilirken, intihar şüphesinin araştırıldığı belirtildi.