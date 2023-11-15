Üniversiteli Ayşegül, yurt odasında ölü bulundu

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Ayşegül Tayyar, Beytepe Öğrenci Evleri'ndeki odasında dün akşam saatlerinde ölü bulundu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayyar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Tayyar'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden de yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beytepe Öğrenci Evleri'nde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.''

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.