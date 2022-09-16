Üniversiteli Buse'nin şüpheli ölümü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yazlık konutlarına tatile giden Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Buse İlgin (24) doğum günü olan 10 Eylül'de gündüz arkadaşlarıyla denize girdi.

Akşam eve dönen İlgin, arkadaşları T.Ö., B.A. ve F.A.'yı davet ederek, doğum gününü evde birlikte kutladı.

Arkadaşlarının kutlamanın bittiği gece saatlerinde ayrılması sonrası Buse İlgin, evde yalnız kaldı.

ANNEANNESİ YERDE YATAR HALDE BULDU

Sabah yakınlarının haber alamaması üzerine saat 11.00 sıralarına eve giden anneannesi H.V., Buse'yi yerde yatar halde bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, saçları ve yüz kısmında kan bulunan Buse İlgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından kayıtlara ölümü 'şüpheli' olarak geçen Buse İlgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kansızlık ilacı kullandığı belirtilen Buse'nin ön otopsisinde kesin ölüm nedeninin belirlenemediği öğrenildi.

Buse'nin kesin ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen Buse, İstanbul'da toprağa verildi.



ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINDI



Buse İlgin'in ölümünün ardından Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın gece birlikte doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Buse'nin kız arkadaşı T.Ö. de ifadesinde, birlikte denize girdikten sonra akşam alkol alarak doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi.



''YÜZÜNDE VE SAÇLARINDA KAN VARDI''



T.Ö., kutlamadan sonra evden ayrıldıklarını belirterek, sabah saatlerinde Buse'nin annesinin kendisini arayıp, eve gitmesini istemesi üzerine salonun ortasında sağlık ekiplerinin müdahale ederken gördüğünü, arkadaşının yüzünde ve saçlarında kan olduğunu söylediği öğrenildi.



CEP TELEFONLARI İNCELENECEK



Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse İlgin'in doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.