Üniversiteli Celal'in acı ölümü: Okul harçlığını çıkarmak isterken canından oldu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Celal Türkaslan, Kocaeli'de okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Kocaeli'de bir üniversite öğrencisi asansör boşluğuna düşerek öldü.
Olay, 26 Ağustos'ta Körfez İlimtepe'de yapımı süren okul inşaatında meydana geldi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan (20), okul masrafları için çalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Gencin cenazesinin Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
