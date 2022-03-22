Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu

Samsun'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceyda Öztürk kaldığı yurt odasında ölü bulundu.

Haberler - DHA 22.03.2022 - 15:48

Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu
Ceyda Öztürk'ün kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi Ceyda Öztürk'ün kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi

'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi kaldığı yurdun odasında ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'ndeki özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi.

Ceyda Öztürk'ü yatağında hareketsiz gören arkadaşları, yurt görevlilerine haber verdi.

İhbarla yurda giden sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Öztürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için adli tıp morguna kaldırıldı.

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