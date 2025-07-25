Üniversiteli Efe motosiklet kazası kurbanı

Burdur'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Kemal Efe Bettemir yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Efe motosiklet kazası kurbanı

'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında Çendik yönüne giden Kemal Efe Bettemir'in (21) kullandığı , sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Lefke Avrupa Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Efe Bettemir, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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