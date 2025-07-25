Üniversiteli Efe motosiklet kazası kurbanı
Burdur'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Kemal Efe Bettemir yaşamını yitirdi.
Burdur'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında Çendik yönüne giden Kemal Efe Bettemir'in (21) kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Lefke Avrupa Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Efe Bettemir, yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Burdur