Üniversiteli Eren motosiklet kazası kurbanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletiyle refüje çarpan üniversite öğrencisi Eren Sever yaşamını yitirdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Eren Sever (21), Fethiye-Antalya Karayolu Karaçulha Hal Kavşağı mevkisinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı.
Saat 00.30 sıralarında meydana gelen kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Sever, ambulansla Fethiye’de kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Genç sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sever’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
