Üniversiteli genç elektrikli soba kurbanı
04.01.2026 19:53
IHA
AA
Aksaray'ın Eskil ilçesinde banyoda elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.
Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda üniversite öğrencisi Yusuf Cankurtaran (20), aile evinde girdiği banyoda bulunan elektrikli sobayı kapatmak isterken elektrik akımına kapıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cankurtaran'ın Nevşehir'de üniversite okuduğu, ziyaret için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.