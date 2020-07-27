Üniversiteli genç hukukçular yarıştı

Üniversiteli genç hukukçular, 3 gün boyunca kurgusal dava duruşmalarında bulunurken, online duruşma maratonuna dönüşen yarışmada Bilkent Üniversitesi ekibi birinci, Galatasaray Üniversitesi takımı ikinci, Ankara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, bu deneyimin çok kıymetli olduğunu ve katılımcıların tecrübeli ticaret avukatlarının yaşamadığı bir deneyimi yaşadıklarını belirtti. Çevrim içi duruşma modelinin salgın süreciyle birlikte hayatın ve tahkim dünyasının bir parçası olduğunu aktaran Akıncı, şunları kaydetti:



"Bu dönemde İstanbul Tahkim Merkezi'nde duruşmalar çevrim içi yapılıyor. Dolayısıyla aslında geleceğin tahkim avukatlarını şu anda yaşadığımız duruma hazırlamak için bundan iyi bir fırsat olamazdı. Önemli olan şey bir hedefinizin olması, bunun neticesinde kendi kapasitenizi deneyimlemenizdir. Hedefiniz vardı, gayret ettiniz, kendi kapasitenizin farkına vardınız, bu yarışmada verdiğiniz mücadeleyle hepiniz geleceğin tahkim avukatısınız."



63 farklı takım başvurdu



Bu yılki yarışmaya İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Isparta, Eskişehir, Kayseri ve KKTC'den 63 takım başvurdu.



Salgın koşullarının da etkisiyle bazı takımların çekilmesi sonucu, yarışmada 24 üniversiteden 45 takım ve 230 hukuk öğrencisi mücadele etti.



Final mücadelesinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi birinci, Galatasaray Üniversitesi takımı ikinci, Ankara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.



Ankara Üniversitesi takımından Ecenur Dal "Geleceğin Tahkim Avukatı" seçilirken, aynı ekip "En iyi Dava Dilekçesi Ödülü"nü de kazandı.



"En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü"ne ise Bahçeşehir Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi takımları layık görüldü.



Yarışmada birinci olan takıma 8 bin 500 TL, ikinci olan ekibe 6 bin TL, üçüncü olan takıma 3 bin 500 TL para ödülü verildi.



