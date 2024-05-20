Üniversiteli İrem'in yurtta şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Bartın'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici aldıktan sonra uyuyan üniversite öğrencisi İrem Er yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Üniversiteli İrem'in yurtta şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

-Zonguldak yolu üzerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrenci yatağında ölü bulundu.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er (24) iddiaya göre, gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi.

AĞRI KESİCİ ALIP UYUDU, SABAH ÖLÜ BULUNDU

Er, 1 adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Yurttaki oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi.

İrem uyanmayınca oda arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Üniversiteli İrem'in yurtta şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı - 1

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üniversiteli İrem'in yurtta şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı - 2

ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA

İrem Er'in otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.

Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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