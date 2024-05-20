Üniversiteli İrem'in yurtta şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Bartın -Zonguldak yolu üzerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrenci yatağında ölü bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

