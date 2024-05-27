Üniversiteli kıza taşla saldıran sanığın cezası belli oldu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yolda yürüyen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.’nun başına yerden taş alarak vurduğu iddiasıyla sanık Özcan Mercan’ın "silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.



Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekinin olay tarihinde Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki üniversite durağında indiğini, trafik ışıklarından karşıya geçmek için beklediği sırada sanık Mercan’ın, müştekinin arkasına geçtiğini ve bir anda müştekiye elindeki taş ile vurarak yaraladığını aktardı.

Açıklanan mütalaada sanık Mercan’ın "silahla basit yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.