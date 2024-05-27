Üniversiteli kıza taşla saldıran sanığın cezası belli oldu

İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'nun başına taşla vuran sanık 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üniversiteli kıza taşla saldıran sanığın cezası belli oldu

'un Eyüpsultan ilçesinde yolda yürüyen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.’nun başına yerden taş alarak vurduğu iddiasıyla sanık Özcan Mercan’ın "silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekinin olay tarihinde Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki üniversite durağında indiğini, trafik ışıklarından karşıya geçmek için beklediği sırada sanık Mercan’ın, müştekinin arkasına geçtiğini ve bir anda müştekiye elindeki taş ile vurarak yaraladığını aktardı.

Açıklanan mütalaada sanık Mercan’ın "silahla basit yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Üniversiteli kıza taşla saldıran sanığın cezası belli oldu - 1

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özcan Mercan’ı olayda kullanılan taşı silahtan sayarak "silahla basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.’ya, 20 Ocak 2022’de okula gittiği sırada yolda giderken hiç tanımadığı sanık Özcan Mercan yerden taş alarak vurmuştu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan sanık çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılarak tahliyesine karar verilmişti.

Öte yandan, Bölge Mahkemesi sanık Mercan hakkında akıl sağlının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle yerel mahkemece verilen kararı bozmuştu. Dosya yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.

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