Üniversiteli Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü serbest

Isparta'da köpekten kaçan Rabia Kallı'nın (20) ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı.



5 Mart’ta akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda dönerken köpek sesinden korkarak yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı.



SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kallı, burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Rabia Kallı'nın 11 Mart'ta tedavisinin 7'nci gününde hayatını kaybetti.



Kallı'nın ölümünün ardından otomobil sürücüsü A.Y., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

